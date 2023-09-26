На руке депутата из Новосибирской области заметили часы за 2 млн рублей

Раскрыта стоимость аксессуаров некоторых новосибирских депутатов — цена может достигать двух миллионов рублей.

В Новосибирской области депутаты и министры проявляют свою любовь к роскошным часам, тратя на них огромные суммы. Одним из популярных выборов региональных лидеров стали швейцарские бренды. Например, министр здравоохранения Новосибирской области Константин Хальзов предпочитает часы, внешне похожие на модель от Raymond Weil из коллекции Sport. Хотя эта модель уже отсутствует на официальном сайте, ее цена на сторонних ресурсах составляет от 80 до 90 тысяч рублей.

Другой депутат Заксобрания Иван Сидоренко также не остается в стороне и выбирает швейцарский бренд Maurice Lacroix. Его часы имеют особенный циферблат с изображением луны, напоминающий модель Lune Retrograde. Поддержанные часы данной модели можно приобрести от 300 до 400 тысяч рублей, а новые модели из этой же коллекции продаются по цене от 583 тысяч до 1 миллиона рублей.

Третий депутат Заксобрания Олег Подойма также не отстает от своих коллег и выбирает швейцарский бренд. На его фотографиях видно, что он носит часы, очень похожие на модель International Watch Company (IWS) Portugieser Chronograph. Согласно официальному сайту производителя, стоимость этой модели составляет почти 2 миллиона рублей.

Напомним, ранее фото с матча ХК «Сибирь» — «Динамо» показала вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова.