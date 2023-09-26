Оглашены кандидаты на должность министра культуры Новосибирской области

В Новосибирской области в ближайшее время назначат нового министра культуры.

Губернатор Андрей Травников объявил об увольнении Натальи Ярославцевой с должности министра культуры Новосибирской области, а временно исполняющим обязанности стал Юрий Зимняков, который уже ранее занимал эту должность до отставки правительства после выборов губернатора.

Одной из основных претенденток на эту должность в СМИ называют вице-мэра Новосибирска Анну Терешкову, имеющая значительный опыт в административной работе и успешную реализацию нескольких крупных проектов.

Другим возможным кандидатом в СМИ считают директора Новосибирского государственного художественного музея Екатерина Болдырева. Юлия Шуклина, которая в марте 2023 года была назначена директором Новосибирского краеведческого музея после десятилетнего стажа работы на должности замдиректора, также может быть рассмотрена в качестве кандидата на пост министра.

Художественный руководитель Новосибирского драматического театра и депутат Заксобрания Анатолий Кубанов также был упомянут в списке возможных кандидатов.

Предполагается, что Юрий Зимняков, временно исполняющий обязанности министра культуры Новосибирской области, также может стать новым главой министерства.

Напомним, в Новосибирске директором филиала РАНХиГС назначен Андрей Осипов.