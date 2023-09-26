Ольгу Бузову выгнали с лекции в НГУ из-за громкого смеха

Певица Бузова посетила НГУ, где пыталась найти нового Стива Джобса или Илона Маска.

Певица Ольга Бузова побывала в НГУ в рамках ее нового реалити-шоу «Ольга Вузова», где телеведущая посещает различные технические вузы по всей стране, знакомится с процессом обучения и рассказывает о преимуществах учебных заведений.

В последнем выпуске передачи Бузова побывала в НГУ, где познакомилась со студентами мехмата. Один из студентов стал ее экскурсоводом и пригласил на лекцию по высшей математике. Однако Бузову выгнали из аудитории за громкий смех. Артистка позже призналась, что ничего не поняла из того, что говорил преподаватель.

Затем телеведущая отправилась в Инженерную школу факультета математики, где ей предложили измерить мозговую активность на специальном устройстве. Она отшутилась, что поняла, для чего ее позвали в этот проект – чтобы узнать, есть ли у нее мозговые волны в принципе. Тестирование прошло хорошо, и аппарат показал, что у Бузовой нет проблем с концентрацией внимания.

Напомним, в рамках программы певица также увидела танцующую собаку-робота и обсудила перспективы роботостроения в Институте интеллектуальной робототехники при НГУ.