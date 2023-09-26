Под Новосибирском владельцев собак лишают единственной площадки для выгула

В рабочем посёлке Краснообск Новосибирской области назревает скандал из-за предстоящего сноса площадки для выгула собак – она одна на весь населённый пункт, но место нужно для умной спортивной площадки.

Новость о сносе площадки для выгула собак в Краснообске появилась в середине сентября. Огороженная территория у дома №204 на улице Западная занимаются и профессиональные кинологи, и владельцы четвероногих любимцев. Недавно они узнали, что площадку скоро снесут.

«Она одна на весь Краснообск. Все сознательные собачники стараются сюда ходить, так хоть чище в округе. А если её уберут, так всё же загажено будет», — переживает местный собаковод Мария.

В администрации Краснообска взволнованным владельцам собак сообщили, что на этом месте будет некая умная спортивная площадка. У собаководов появилось ещё больше вопросов.

«Хорошо, если это даже «умная спортивная площадка», а почему её нельзя поставить в другом месте, почему нужно сносить собачьи постройки? Ведь, если её снесут, то не факт, что установят новую»,

— считают краснообские собаководы.

Пока есть предположения, что площадку перенесут через пару сотен метров от этого места или же ближе к спортивному центру «Армада». Однако окончательного решения нет.

Корреспондент Сиб.фм пытался выяснить судьбу собачьей площадки — чиновники администрации на вопросы отвечают уклончиво и просят отправить официальный запрос. Редакция адресовала интересующие вопросы в краснообское управление ЖКХ.

Единственное, в чём корреспондента Сиб.фм заверили: площадку не будут сносить в ближайшее время, и, скорее всего, это произойдёт в октябре, когда будет готова проектная документация на умную спортивную площадку.

«Мы будем ждать конкретного решения, иначе будем писать в надзорные ведомства. Хотелось бы, чтобы власти площадку сохранили»,

— отмечают Мария и другие собаководы.

В этом плане очень показательна ситуация в Бердске. Там, в микрорайоне «Поэзия» три активиста несколько лет отстаивали в суде появление в городе-спутнике площадки для выгула собак. В итоге служители Фемиды в прошлом году обязали администрацию Бердска выделить специализированные места. Так появилась единственная на всю округу площадка, куда приходят все собачники.