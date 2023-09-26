Под Новосибирском ребёнок травмировался, прыгая с парапета здания СФНЦА РАН

В рабочем посёлке Краснообск Новосибирской области дети прыгают с парапета аварийного здания, на котором ведутся ремонтные работы. Как рассказывают очевидцы, школьники здесь не первый раз получают травмы.

Как рассказывают очевидцы, работы по адресу Краснообск, 80 в так называемом здании «Старого Торгового» ведутся уже полторы недели. Объект принадлежит СФНЦА РАН, и пока здесь нет никакой оградительной ленты – дети устроили экстремальные гонки.

«Дети устроили место для экстремальных игр. При мне один мальчик упал и чуть не сломал ногу. А сколько ещё травм здесь получили школьники, катаясь на самокатах?»

- рассказал блогер Валерий Котельников.

Общественника поддерживают и некоторые родители, которые бояться, что дети, гуляя самостоятельно, получат здесь серьёзную травму. Жители Краснообска просят обратить внимание руководства Сибирского федерального научного центра агробиотехнологий РАН на данный объект и обезопасить его или закончить ремонты на аварийном парапете.

Кстати, сейчас продолжается проверка на детской площадке у дома №270/3 по улице Тульской, где мальчик три недели травмировал ногу и получил перелом.