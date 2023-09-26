Порезал турецкий любовник: как погибла феминистка из Новосибирска Анастасия Емельянова

Уроженка Новосибирска Анастасия Емельянова погибла в городе Эрзуруме, Турция.

По информации турецкого агентства DHA, молодой человек, с которым девушка была знакома, ранил ее в ногу осколком. Анастасия скончалась от потери крови.

Согласно данным агентства, трагедия произошла в 4-этажном доме. Анастасия Емельянова, которая переехала в Турцию в 2022 году и работала ИТ-специалистом, познакомилась с 29-летним сирийцем Низаром около 8 месяцев назад через социальные сети. Молодой человек работал бариста в местном кафе.

По информации DHA, конфликт между Анастасией и Низаром начался ночью 20 сентября. Через несколько часов после ссоры, Низар обратился за помощью к соседу, который является фельдшером, сообщив о ране девушки.

На место происшествия прибыли скорая помощь и полиция, однако спасти Анастасию не удалось. По информации агентства, Низара задержали, и во время допроса он признался в том, что нанес рану Анастасии осколком в ногу.

Анастасия окончила филологический факультет НГУ.

Напомним, ранее житель Новосибирска открыл стрельбу и ранил мужчину в грудь.