Раскрыта личность убийцы фем-активистки из Новосибирска в Турции

Следователи установили, кто убил уроженку Новосибирска Анастасию Емельянову в Турции.

Агентство DHA сообщает о случившемся инциденте, в результате которого погибла 32-летняя россиянка Анастасия Емельянова от кровопотери, вызванной ранениями, нанесенными сирийцем Низаром А. в ходе ссоры. Жительница России жила и работала в уезде Якутие провинции Эрзурум в Турции, где и произошла трагедия.

Как сообщают местные жители, 20 сентября в ночное время между соседями возникла ссора, звуки которой слышали окружающие. Через несколько часов после звуков ссоры сириец обратился за помощью к одному из соседей, сообщив, что Емельянова поранилась. Медики, прибывшие на место, констатировали смерть женщины от потери крови.

Изначально Низар А. утверждал, что россиянка поранилась об осколок разбитого стеклянного журнального столика в ходе драки с ним, однако впоследствии признал, что сам нанес ей ранение осколком стекла в ногу. Сейчас сириец находится под стражей и ожидает окончания следственных процедур и суда.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирской области пьяный водитель угробил сына на мотоцикле.