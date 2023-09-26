С 1 января 2024 года жителям Новосибирска пенсии повысят до прожиточного минимума

С 1 января 2024 года жители Новосибирска получат доплаты к пенсии.

Новосибирцы старшего возраста смогут рассчитывать на доплаты к пенсии с 1 января 2024 года, как сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя министра труда и социального развития региона, Владимира Машанова.

Изменения касаются закрепленного прожиточного минимума, который оценивается в размере 12 666 рублей. Если у пенсионера сумма его пенсии ниже, то ему назначат соответствующую доплату.

Кроме того, с 1 января будет увеличена льгота на проезд в электричке от 50 до 100% для старшего поколения. Для тех, кто не пользуется этим видом транспорта, будет доступна денежная выплата. В дополнение к этим мерам, будет предоставлена компенсация за услуги ЖКХ и капитальный ремонт, как пояснил Машанов на пресс-конференции.

Ранее Сиб.фм сообщал, что электричку Новосибирск—Кемерово планируют вернуть на рейсы. Начиная с 2000-х годов и до 2010 года, ускоренные электропоезда курсировали от Новосибирска до Томска и Кемерова, но были отменены из-за низкой рентабельности. В 2021 году "Кузбасс-Пригород" возродил ускоренный электропоезд №869/870 Томск — Новосибирск по заказу Томской области, обновив подвижной состав на этом маршруте на ЭП2Д-0135 в сентябре прошлого года. Если электрички все же запустят, то это будут новые комфортные скоростные модели.