Электричку Новосибирск—Кемерово планируют вернуть на рейсы

Ускоренный электропоезд планируют запустить из Кемерово в Новосибирск.

Министерство транспорта Кемеровской области и АО "Кузбасс-пригород" совместно рассматривают возможность восстановления ускоренного электропоезда маршрута Кемерово-Новосибирск. Об этом сообщил региональный Минтранс на странице губернатора Сергея Цивилёва в социальной сети "ВКонтакте".

Ранее, начиная с 2000-х годов и до 2010 года, ускоренные электропоезда курсировали от Новосибирска до Томска и Кемерова, но были отменены из-за низкой рентабельности. В 2021 году "Кузбасс-Пригород" возродил ускоренный электропоезд №869/870 Томск — Новосибирск по заказу Томской области, обновив подвижной состав на этом маршруте на ЭП2Д-0135 в сентябре прошлого года.

Если электрички все же запустят, то это будут новые комфортные скоростные модели.

В настоящее время курсирует ускоренный электропоезд Новосибирск — Новокузнецк, который ежедневно отправляется со станции, за исключением вторника и среды.