Самолёт Сочи — Омск 12 сентября экстренно приземлился в поле из-за ошибки пилотов

У лайнера отказала "зелёная" гидросистема во время выпуска шасси при заходе на посадку в Омске.

По предварительным данным Росавиации, инцидент произошел из-за ошибки пилотов, которые не заметили, что шасси остались выпущенными во время второго захода на посадку. Об этом пишет Телеграм-канал Mash.

Согласно данным из расшифровки «черных ящиков» на борту Airbus A320, капитан Сергей Белов и второй пилот Эдуард Семёнов не обратили внимание на индикаторы, указывающие на положение шасси. Вместо этого они полагались на положение крана уборки/выпуска шасси. это привело ошибочной оценке расхода топлива.

Инцидент начался, когда «зелёная» гидросистема отказала во время процесса выпуска шасси перед посадкой в Омске. Пилоты приняли решение о выполнении второго круга и перевели кран уборки/выпуска шасси в положение «уборка». Однако, фактически шасси остались выпущенными.

На табло в кабине отображалась информация о положении шасси, но Семёнов и Белов не обратили на это внимания, опираясь исключительно на позицию крана. Это привело к неправильному расчету расхода топлива, и лайнер быстро исчерпал свой запас топлива.

В связи с этим, экипаж принял решение направиться на запасной аэродром Новосибирска, где имелась ремонтная база. Однако, из-за недостатка топлива, они не смогли долететь до него и были вынуждены совершить аварийную посадку в поле.

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