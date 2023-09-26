Траты жителей Новосибирска на одежду в сентябре увеличились на 43%

В первую очередь новосибирцы обращают внимание на комфорт и практичность вещи.

В сентябре жители Новосибирска потратили на одежду больше (+43%) в сравнении с прошлым годом. Такую статистику приводит Lamoda. В сети магазинов отметили, что с начала осени россияне зачастую покупают себе джинсы, футболки, жилеты, поло и свитшоты.

При покупке новой одежды новосибирцы в первую очередь обращают внимание на комфорт и практичность вещи (29%). Также часто упоминаются соответствие моде (18%), а также качество одежды (16%). Стоимость одежды оказалась на четвертом месте (14%).

По данным Lamoda, к зимнему периоду новосибирцы начали готовиться еще с августа. Особенно активно они приобретали плащи (+73% от месяца к месяцу), утепленные жилеты (+57%) и пальто (+9%). Основными цветами этой осени стали серебристый, фуксия и оранжевый.

Ранее Сиб.фм сообщало, что Ольгу Бузову выгнали с лекции в НГУ из-за громкого смеха.