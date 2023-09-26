Цены на такси в Новосибирске взлетели после заморозков 26 сентября

В Новосибирске цены на такси взлетели после заморозков 26 сентября. Об этом Сиб.фм рассказали сибиряки.
По их словам, стоимость поездки увеличилась на 100-200 рублей по тем же маршрутам, по которым они ездят каждый день.
«Я езжу с Дзержинского района до площади Калинина обычно за 250 рублей. Сегодня я отдала 470», — жалуется сибирячка.
Другие новосибирцы поделились, что 26 сентября отказались от поездки на такси из-за высоких цен и пробок с самого утра.
«Со студенческой в центр города в 6 утра я обычно уезжала за 200 рублей, но сегодня больше 500», — поделилась собеседница.
Со слов девушки, она решила дойти до Октябрьского моста в надежде, что цены будут ниже, однако "сбить" получилось всего 10 рублей. После этого она побежала в метро.
Напомним, Новосибирск сковали пробки в 7 баллов после ночных заморозков 26 сентября.