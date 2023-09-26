Ученые из Новосибирска создали биогель для выявления красителей в продуктах

Биогель поможет выявить красители и нитраты в домашних условиях.

Ученые из Новосибирского государственного технического университета (НГТУ) анонсировали биогель, позволяющий людям проверять качество фруктов, овощей и напитков в домашних условиях. Об этом пишет ТАСС.

Команда, возглавляемая кандидатом биологических наук Екатериной Литвиновой, представила новый продукт, основанный на хитозановом биогеле. Он представляет собой ряд тестов, которые помогут потребителям проверить качество продуктов. Например, тест на нитраты работает подобно лакмусовой бумаге: небольшое количество сока фруктов или овощей наносится на биогель, и если в соке есть нитраты, гель изменяет цвет на красный.

Для проверки наличия искусственных красителей в напитках, таких как соки, морсы, лимонады и даже вино, биогель добавляется в напиток. При наличии красителя, напиток обесцвечивается, поскольку биогель адсорбирует искусственные пищевые красители. Важно отметить, что натуральные красители не вызывают такой реакции, и цвет напитка остается неизменным.

Исходный продукт разработали совместно с химиками из Института органического синтеза в Екатеринбурге.

Ранее Сиб.фм сообщало, что в Новосибирске из аптек пропадет немецкий препарат для сердечников «Микардис».