В Новосибирске из аптек пропадет немецкий препарат для сердечников «Микардис»

Его применяют люди с артериальной гипертензией, инфарктом и инсультом.

В новосибирских аптеках скоро начнется дефицит немецкого препарата «Микардис». Лекарство не поставляют в Россию с начала этого года. Запасы препарата в стране заканчиваются. Об этом пишет информационное агентство ТАСС.

У «Микардиса» широкий круг применения. Его применяют люди с артериальной гипертензией, инфарктом и инсультом. В «Микардис» входит вещество телмисартан. Оно улучшает сократимость сердечной мышцы, функцию почек, углеводный обмен и сглаживает нарушения сердечного ритма. В среднем, оригинальный препарат стоит 1700 рублей за 28 таблеток.

В России есть 13 аналогов «Микардиса». В их составе так же содержится телмисартан. И стоят они гораздо дешевле.

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