Учёный «Вектора» рассказал о всплеске заболеваемости штаммом коронавируса «Пирола»

Заведующий отделом молекулярной вирусологии центра "Вектор" Валерий Локтев рассказал на форуме в Новосибирске о том, стоит ли бояться всплеска заболеваемости новым штаммом ковида «Пирола».

Обеспокоенность ситуацией с заболеваемостью коронавирусом в России вызвана тем, что, согласно данным оперативного штаба, на прошлой неделе заболеваемость выросла более чем на 22%. Общий уровень заболеваемости сразу вырос в 74 регионах РФ. В Новосибирске сейчас поликлиники также переполнены пациентами.

Однако в кулуарах форума Openbio заведующий отделом молекулярной вирусологии государственного научного центра "Вектор" Валерий Локтев ответил на вопрос корреспондента ТАСС, заявив, что бояться пандемии или очередного всплеска – не стоит.

"[Высокий рост заболеваемости ковидом] маловероятен. Большинство людей переболело прежними вариантами ковида, и у большинства населения сейчас есть предшествующий иммунитет, и он нас с вами будет защищать частично от новых штаммов. Ожидать большего течения и большой пандемии [не стоит]", — заявил Валерий Локтев.

Напомним, новый штамм коронавируса «Пирола» начал распространяться в Европе в июле, до России он добрался ближе к сентябрю. Особенность новой мутации заключается в том, что вирус обладает повышенной заразностью, но летальность от него уже не так высока.