В Барнауле похоронили офицера Кирьянова, погибшего из-за летчика-предателя

Молодого офицера похоронили на кладбище в Гоньбе.

В Барнауле похоронили старшего лейтенанта Никиту Кирьянова. Молодой офицер был выпускником Воронежской Военно-воздушной академии имени Жуковского и Гагарина. Его убили военные ВСУ, когда захватили угнанный Максимом Кузьминовым вертолета Ми-8АМТШ.

Никиту Кирьянова похоронили на кладбище в поселке Гоньба. На похоронах были родственники, близкие и сослуживцы погибшего офицера. У Никиты остались родители и супруга.

Напомним, что 9 августа Кузьминов угнал вертолет из Курска в Харьковскую область. Двое членов экипажа, включая Никиту Кирьянова, сопротивлялись. Однако их убили.

Кирьянов хотел быть пилотом. Однако не прошел по состоянию здоровья. По итогу Никита стал бортовым механиком.

Сбежавший Кузьминов сейчас находится на Украине.

Ранее Сиб.фм сообщало, что под Новосибирском владельцев собак лишают единственной площадки для выгула.