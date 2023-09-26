В Новосибирске бесплатный проезд в электричках получат 400 тысяч человек

Льготу можно заменить на денежную компенсацию.

В Новосибирской области 400 тысяч пенсионеров — ветеранов труда и тружеников тыла получат бесплатный проезд в электричках с 1 января 2024 года. Об этом заявил на пресс-конференции ТАСС заместитель министра труда и социального развития Новосибирской области Владимир Машанов.

На данный момент пожилым жителям региона предоставляется льгота на проезд в размере 50% только в период дачного сезона. Однако, согласно новому решению, эта мера поддержки будет расширена до 100%, что означает полностью бесплатный проезд, и это будет действовать не только в сезон, но и на постоянной основе.

Тем не менее, те, кто предпочтет денежную компенсацию вместо бесплатного проезда, ее можно получить. Для этого необходимо подать заявление до 1 октября 2023 года в центр социальной поддержки или МФЦ.

Ранее Сиб.фм сообщало, что в Новосибирске футболистов задержали за кражу конфет и энергетиков.