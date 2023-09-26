В Новосибирске четыре школы остались без отопления

В Новосибирске 25 сентября к отоплению подключили 20% жилых домов.

В Новосибирске с 25 сентября включили отопление в 20% жилых домов и 70% социальных объектов. Глава департамента ЖКХ и энергетики Дмитрий Перязев сообщил, что началось подключение отопления в жилых домах, из 8284 домов с центральным отоплением было подключено 1644 дома, что составляет 20%. По его словам, все идут по графику.

Кроме этого, четыре школы из 317 в городе остались без тепла. Их должны подключить сегодня, 26 сентября.

Как ранее писал Сиб.фм, подключение к теплу пройдет в несколько этапов.