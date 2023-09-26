В Новосибирске два болельщика ХК «Сибирь» стали фигурантами дел после дебоша

Двух болельщиков ХК «Сибирь» под руки вывели полицейские 23 сентября во время игры с «Барысом»: одного из них уже оштрафовали на 5000 рублей, другому грозит уголовная ответственность.

В прошедшую субботу, 23 сентября, игра с казахстанской командой «Барыс» была одной из самых зрелищных. Мало того, что страсти кипели на новой арене «ЛДС», так жарко было и за её пределами.

Это была третья по счёту победа ХК «Сибири» со счётом 4:2. По такому случаю один из болельщиков сделал предложение своей девушке, которое показали всему стадиону. Избранница согласилась выйти замуж.

Впрочем, были и нелицеприятные факты. Так, один из болельщиков от радости или горя напился так, что его удалили с ледовой арены полицейские.

«Являясь зрителем официального спортивного соревнования — хоккейного матча между командами «Сибирь» и «Барыс», Дорошин С.А. находился в таком состоянии алкогольного опьянения, которое оскорбляло человеческое достоинство и общественную нравственность, имел неопрятный внешний вид, шаткую походку, резкий запах алкоголя изо рта, тем самым нарушив п.п. «а» ст. 5 «Правил поведения зрителей при проведении официальных спортивных соревнований», утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.12.2013 года № 1156», — рассказали в Кировском районном суде.

К понедельнику, 25 сентября, Дорошин протрезвел и явился в суд. Болельщик вину свою полностью признал и был оштрафован за антиспортивное поведение на 5000 рублей.

А вот другому болельщику ХК «Сибирь» хоть штраф и не назначили, но теперь грозит уголовная ответственность. С.С. Гречишников обматерил дежуривших в ЛДС полицейских, а на одного из них набросился с кулаками. Его административное дело также рассматривали в Кировском районном суде, мужчина вину признал и объяснил своё поведение.

«Гречишников С.С. пояснил, что ему пришлось выйти за периметр зоны досмотра, так как у него сработала сигнализация автомобиля. Осмотрев автомобиль, он обнаружил, что он поцарапан, был на нервах, в связи с чем сорвался и выразился нецензурной бранью,

- также сообщили в Кировском районном суде. — В судебном заседании исследованы доказательства, представленные органами полиции. Из рапорта сотрудника полиции следовало, что при неповиновении сотруднику полиции обвиняемый применил к нему насилие, а именно ударил его, отчего он испытал боль. Представленный материал содержал медицинскую справку о наличии у сотрудника полиции телесного повреждения». В судебном заседании исследованы доказательства, представленные органами полиции. Из рапорта сотрудника полиции следовало, что при неповиновении сотруднику полиции обвиняемый применил к нему насилие, а именно ударил его, отчего он испытал боль. Представленный материал содержал медицинскую справку о наличии у сотрудника полиции телесного повреждения».

Суд прекратил дело Гречишникова, но вовсе не потому, что он оправдан. Материалы этого дела переданы прокурорам и в Следственный комитет для решения о возбуждении уголовного дела.