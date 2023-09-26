В Новосибирске две женщины устроили скандал из-за цены поездки в такси

В Новосибирске две женщины отказались платить за проезд в такси.

Вечером в понедельник, 25 сентября, в Новосибирске две женщины отказались оплатить проезд в такси и устроили скандал. Видео опубликовали в группе «АСТ-54» Вконтакте.

«Случай произошёл сегодня вечером, на Спортивной, 17. Одна из девушек нагрубила таксисту, а также пригрозила встречей с мужем, который ушёл на СВО», — сообщает автор публикации. На видео (не прикладываем из-за нецензурной брани) женщины грубо возмущаются ценой поездки. Снявший видео таксист за кадром на протяжении ролика практически не комментирует брань и только просит оплатить проезд.

Также таксист приложил чек поездки. Весь скандал состоялся из-за 586 рублей.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске женщина устроила скандал в салоне красоты из-за неудачной стpижки. Прибывшему на вызов экипажу пришлось оказывать помощь самой посетительнице — от избытка эмоций ей стало плохо. В результате инцидента недовольную клиентку увезли в больницу.