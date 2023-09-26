В Новосибирске двух беспородных котов Бедолагу и Дармоеда продают за 1 млн рублей

В Новосибирске котов Бедолагу и Дармоеда продают за 1 миллион рублей.

В Новосибирске появились необычные объявления о продаже котиков на одном из популярных сайтов. Несмотря на то, что животные не имеют породы, каждый из них оценен не менее, чем в миллион рублей.

Одна из продавцов, Мария, предлагает своего серо-полосатого кота Бедолагу, который известен только своей любовью облизывать волосы своей хозяйки. В то же время другая продавщица, Анна, решила использовать более творческий подход и указала на все достоинства своего кота Дармоеда, который также ждет своего будущего владельца.

Согласно объявлению Анны, покупатель, решивший заплатить один миллион рублей, получит "7 кг пропитанных нежностью, и выдержанных в любви и умеренной строгости", "миролюбивую, бесшумную и совершенно бесполезную животинку". Это плюс бонусное обслуживание раз в месяц в течение года.

Мария подчеркивает, что ее "дурень" слишком ценен, чтобы расставаться с ним за меньшие деньги.

Шуточные объявления являются своеобразным хобби новосибирцев в последнее время. Однако, кто знает, возможно, найдутся те, кто действительно смогут найти достоинства на миллион в Бедолаге и Дармоеде.

Некоторые объявления несмотря на шуточный характер воспринимаются значительно более серьёзно. Так, 2 сентября жительница Новосибирска выставила объявление о продаже ребёнка, а через несколько дней этим объявлением заинтересовались Следственный комитет, прокуратура, МВД и органы опеки региона.