Следователи Новосибирска сообщили подробности проверки объявления о продаже ребёнка

Проверку объявления о продаже ребёнка в Новосибирске проконтролирует Бастрыкин.

СК России проводит проверку по факту попытки продажи ребенка. В свете удивительного и шокирующего события в Новосибирской области, где одна жительница региона разместила объявление о продаже своего ребенка на одном из интернет-сайтов, Глава СК России, Александр Бастрыкин, поручил назначить комплексную проверку и расследование.

"Председатель СК России Бастрыкин А.И. поручил руководителю СУ СК России по Новосибирской области Долгалеву Е.Г. представить доклад о ходе процессуальной проверки и установленных обстоятельствах", — сообщили в СК.

Инцидент немедленно вызвал широкое общественное возмущение и обсуждение в средствах массовой информации.

Объявление опубликовали в сети 2 сентября, а вскоре удалили.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске неизвестные избили девушку из Якутии из-за её внешности.