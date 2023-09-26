В Новосибирске могут не успеть сделать дороги до первого снега

Ремонт дороги может завершиться с опозданием.

В Новосибирске дорожные работы могут не завершить до прихода первого снега, подвергая город риску повторения сценария прошлых лет, когда асфальт скрывался под покровом снега.

По словам мэра Новосибирска Анатолия Локтя, в рамках программы «Безопасные качественные дороги» на данный момент завершены всего 19 из запланированных 23 участков. Полностью сдано всего 17 отрезков. По данным губернатора региона, завершили 32 объекта, но работы на еще пяти продолжаются.

Однако, что касается ремонта тротуаров, ситуация также остается напряженной. На 23 участках города продолжается реконструкция, и закончить ее до наступления зимы может быть непростой задачей.

Ранее Сиб.фм сообщало, что в Новосибирске предприниматели взяли кредитов почти на 724 млн рублей.