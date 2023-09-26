В Новосибирске на большей части улицы Учительской запретят ночную остановку машин

Изменения вступят в силу с 10 октября этого года.

Мэрия Новосибирска объявила о предстоящих изменениях в схеме движения на участке улицы Учительской от Авиастроителей до Богдана Хмельницкого, которые вступят в силу с 10 октября текущего года. Это решение было принято на основе решения городского управления автомобильных дорог с целью обеспечения безопасности на дорогах.

Согласно новой схеме движения, на участке улицы Учительской будут установлены следующие дорожные знаки:

1. Знак 3.27 "Остановка запрещена": Этот знак запрещает останавливаться на данном участке дороги, даже на краткое время.

2. Знак 8.2.4 "Работает эвакуатор": Данный знак информирует водителей о том, что на данном участке дороги могут действовать эвакуаторы, что делает неправильную парковку нежелательной.

3. Табличка 8.5.4 "Время действия с 22.00 до 7.00": Эта табличка указывает на период времени, в течение которого данные ограничения действительны — с 22:00 до 7:00. Вне этого времени схема движения остается без изменений.

Ранее Сиб.фм сообщало, что под Новосибирском владельцев собак лишают единственной площадки для выгула.