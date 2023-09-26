В Новосибирске оштрафовали женщину, написавшую националистический комментарий

Полицейские из Новосибирска нашли женщину, оставившую оскорбительный комментарий в соцсети.

Полицейские выявили личность женщины, которая написала комментарий с оскорблением по национальному признаку. Об этом сообщили в пресс-службе транспортной полиции Сибири.

Оперативники транспортной полиции Новосибирска выявили женщину, совершившую правонарушение на межнациональной почве

«Сотрудниками УТ МВД России по СФО в ходе мониторинга сети Интернет в одной из популярных социальных сетей выявлен негативный комментарий, способный вызвать межнациональный конфликт. Лингвистическое исследование подтвердило тот факт, что в действиях комментатора содержатся признаки правонарушения, предусмотренного статьей 20.3.1 КОАП РФ (Действия направленные на возбуждение ненависти либо вражды, а также на унижение достоинства человека либо группы лиц по признакам национальности)», — сообщили в транспортной полиции.

Полицейские установили автора высказывания: ей оказалась 35-летняя жительница Новосибирской области. Её выписали штраф по 20.3.1 КоАП РФ.

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