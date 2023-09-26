В Новосибирске откроется бассейн «Нептун» после капремонта 4 октября

В Новосибирске откроется спортивный комплекс «Нептун».

В Новосибирске откроется бассейн «Нептун» 4 октября, в котором проводится капитальный ремонт. Об этом сообщили в пресс-службе правительства.

Спортивный комплекс расположен на улице Богдана Хмельницкого.

Подрядчик уже установил 90% новых окон, а в ближайшее время специалисты приведут в порядок чашу бассейна. Параллельно происходит ремонт кровли и укладка плитки.

Сразу после открытия, 7-8 октября, в бассейне состоятся соревнования из серии международных открытых турниров «Кубок Золотого Кольца», в которых примут участие около 300 спортсменов.



Как ранее писал Сиб.фм, в Новосибирске болельщик ХК «Сибирь» сделал предложение девушке на матче.