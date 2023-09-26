В Новосибирске ожидается сильнейшая за полгода магнитная буря

В первый день ее мощность достигнет 5 баллов.

В ближайшие дни жители Новосибирска и близлежащих районов столкнутся с сильной магнитной бурей. По прогнозам экспертов, она будет одной из самых мощных за последние полгода. Это явление связано с повышенной солнечной активностью с 26 по 28 сентября.

В первый день магнитной бури ее мощность достигнет 5 баллов по шкале Клейна-Селковича, а в последующие два дня она будет 4 балла. Это означает, что магнитная буря может оказать заметное воздействие на магнитное поле Земли и, возможно, повлиять на здоровье и общее самочувствие жителей города.

Магнитные бури возникают в результате вспышек на поверхности Солнца, которые вызывают выброс электрических частиц в космическое пространство. Когда эти частицы направляются к Земле, они взаимодействуют с магнитным полем планеты, вызывая его нарушение.

Ранее Сиб.фм сообщало, что в Сибири организуют сбор макулатуры для сотрудников и клиентов банка.