В Новосибирске проверяют объявление о продаже ребёнка

Объявление о продаже ребенка находилось в разделе «животные».

Сегодня, 25 сентября, появилась информация о шокирующем случае на одном из веб-сайтов объявлений. Жительница Новосибирска разместила объявление о продаже ребенка.

Объявление, которое появилось на сайте 2 сентября, было размещено в разделе «домашних питомцев», в одном списке с объявлениями о продаже кошек и собак. В объявлении не была указана стоимость «товара». Автор оставил только возможность связаться с ней через чат.

Сразу же после появления этого объявления реакция в обществе была бурной. Местные власти и правоохранительные органы взяли ситуацию в свои руки. Следственный комитет региона начал проверку, чтобы выяснить, было ли объявление шуточным или серьезным.

Ранее Сиб.фм сообщало, что в Новосибирске приговорили экс-замначальника сибирской таможни за «производственную» травму.