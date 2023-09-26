В Новосибирске рассказали о снижении цен на бензин после запрета экспорта

В Новосибирске подешевел дизель на 1-2 рубля после запрета экспорта, однако эксперты считают, что серьезного изменения цен ждать не стоит.

В Новосибирске подешевел дизель на 1-2 рубля после запрета экспорта, однако эксперты не ожидают серьезного изменения цен на топливо. Об этом пишет BFM-Новосибирск.

Совладелец сети АЗС «Прайм» Геннадий Панкеев сообщил, что цены на топливо будут постепенно снижаться, но не стоит ожидать резкого падения цен. Он объяснил, что у некоторых заправок много топлива, закупленного по высокой цене, и они не стану снижать цену, пока не закончится старый запас.

Многие участники рынка считают, что запрет экспорта – достаточно радикальная мера, которая может негативно повлиять на внутренний рынок. Нефтетрейдеры считают, что нужно было пресекать именно «серый» экспорт. Возможное перенасыщение из-за запрета экспорта не приведет к обвалу цен на топливо, так как нефтеперерабатывающие заводы начнут ставить на ремонт оборудование, чтобы меньше выпускать продукции.



Как ранее писал Сиб.фм, ряд российских регионов столкнулись с нехваткой бензина.