В Новосибирске собираются отремонтировать историческое здание в начале Красного проспекта

Деньги для реставрации выделят из бюджета региона.

В Новосибирске начинается процесс реставрации и модернизации здания управления «Запсибзолото», которое относится к объектам культурного наследия. Согласно информации, опубликованной на сайте госзакупок, заказчиком данного проекта выступает «Хозяйственное управление» Новосибирской области, а максимальная стоимость работ оценивается в 1,6 миллиона рублей, средства на которые выделяются из регионального бюджета.

Согласно требованиям аукциона, выбранный подрядчик будет ответственен за осмотр и обследование здания, а также разработку проекта реставрации и его приспособление к современным потребностям. Полученные документы будут отправлены на историко-культурную экспертизу и последующее согласование с Государственной экспертизой по охране объектов культурного наследия региона. По завершении этого процесса, проект передадут заказчику для его выполнения.

Интересно отметить, что здание было построено в период с 1930 по 1932 годы по проекту архитектора А. И. Боброва в стиле конструктивизма. В 1936 году прошла реконструкция под руководством архитектора Владимира Тетеля, придав зданию стилизованный классический облик. В то время оно служило для треста «Запсибзолото», который занимался поиском и добычей драгоценных металлов на территории Сибири.

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