В Новосибирске в общественном транспорте перейдут на расчёт по карте «Тройка»

Заявки на участие также подавали «Пассажиртрансснаб» и «Электронный билет Кубани».

После проведения аукциона, организованного областным Минтрансом, стало известно, что компания «СберТроййка», которая успешно обслуживает Московский метрополитен, становится единым оператором для Новосибирской области. Конкурентами на аукционе были «Пассажиртрансснаб» и «Электронный билет Кубани».

Победитель аукциона, «СберТроййка», предложила наименьший тариф и получила контракт на оказание услуг. Согласно условиям контракта, компания должна обеспечить работу «Социальной карты» и «Карты жителя Новосибирской области», а также предоставить более 500 пунктов обслуживания карт «Тройка». Оплата проезда с использованием банковских карт и системы безналичных платежей также будет доступна в общественном транспорте.

Заключение договора между компанией «СберТроййка» и властями региона должно состояться в течение 10 дней.

Ранее Сиб.фм сообщало, что в Новосибирской области сбор зерновых планируют увеличить на четверть от нормы.