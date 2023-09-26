В Новосибирской области сбор зерновых планируют увеличить на четверть от нормы

В настоящее время сельхозпредприятия уже выполнили план заготовки сенажа на 95,9%.

Аграрии Новосибирской области успешно завершили уборочной кампании текущего года, ожидая собрать рекордное количество зерновых культур. По информации, предоставленной облправительством, планируется собрать огромный урожай, который значительно превысит собственные потребности региона.

На данный момент, аграрии Новосибирской области активно убирают 40 тысяч тонн зерновых в сутки, и согласно прогнозам, этот темп позволит достичь уникальных результатов. Ожидается, что общий объем собранного зерна составит поразительные 2,317 миллиона тонн, что в 25% выше годовых потребностей региона.

Этот успех подчеркивает высокую самообеспеченность Новосибирской области в зерновых культурах, достигающую 127,8%. Ежегодная потребность региона в зерне составляет около 1,8 миллиона тонн, и данное достижение позволит обеспечить не только семенной и кормовой фонд, но и обеспечить достаточное количество зерна для хлебопечения и национальных потребностей в питании.

Ранее Сиб.фм сообщало, что в Томской области пациенты убили фельдшера на вызове.