В ТРЦ «Аура» в Новосибирске проведут учебную эвакуацию 27 сентября

В Новосибирске в ТРЦ «Аура» 27 сентября пройдет плановое тестирование пожарных систем.

27 сентября с 09:00 до 10:00 в ТРЦ "Аура" будет проведена плановая эвакуация персонала в связи с учебными пожарными учениями. Во время мероприятия будут продемонстрированы правила поведения в случае возникновения чрезвычайной ситуации.

ТРЦ "Аура" регулярно проводит такие учения по инициативе руководства. Основная цель — обучить персонал и службы ТРЦ правилам эвакуации при пожаре, протестировать все инженерные системы, отвечающие за пожарную безопасность, и, конечно, практиковать реальные навыки в реалистичных условиях.

Такие профилактические мероприятия направлены на обеспечение высокого уровня пожарной безопасности в ТРЦ, чтобы создать комфортные и безопасные условия для всех гостей и сотрудников.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в больницах Новосибирской области введен масочный режим. По словам главы Минздрава региона Хальзова, такие меры были приняты из-за незначительного сезонного роста заболеваемости ОРВИ. Целью данных мероприятий является предотвращение распространения инфекции.