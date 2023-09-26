В центре Новосибирска крупный банк продает пятиэтажное здание за 180 млн рублей

Банк продает пятиэтажное здание в центре Новосибирска за 180 млн рублей.

На сайте бесплатных объявлений появилось предложение о продаже пятиэтажного здания на Красном проспекте, 184/1 в Новосибирске за 180 млн рублей. На данный момент в здании находится офис банка "Уралсиб". Общая площадь объекта составляет 2 072 квадратных метра.

В объявлении указано, что продается готовый арендный бизнес с надежным долгосрочным арендатором части площадей. Именно это, по словам владельца, делает данное предложение особенно выгодным. Кроме того, как отмечает владелец, Красный проспект — это улица с большим пешеходным и автомобильным трафиком. Закрывать офис банка при продаже здания автор объявления также не планирует.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в больницах Новосибирской области введен масочный режим. По словам Хальзова, такие меры были приняты из-за незначительного сезонного роста заболеваемости ОРВИ. Целью данных мероприятий является предотвращение распространения инфекции. На территории региона за неделю было выявлено 26 995 случаев заражения ОРВИ, при этом случаев гриппа не было выявлено.