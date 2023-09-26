В Тюменском районе ревнивая супруга заколола мужа ножом

Уголовное дело направят в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения.

В селе Червишево Тюменского района женщина убила своего мужа. Об этом сообщает Вслух.ru со ссылкой на региональный Следственный комитет.

По данным ведомства, в день убийства двое супругов распивали спиртные напитки. В какой-то момент между ними вспыхнула ссора на почве ревности. Тогда в порыве гнева женщина схватила со стола нож и ударила им своего мужа в грудь. Вскоре он скончался.

Уголовное дело направят в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения и последующей передачи дела в суд.

Напомним, сибирячка убила своих маленьких детей, а потом покончила с собой.