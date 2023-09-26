Вакцина против оспы от новосибирского центра «Вектор» прошла клинические испытания

Разработанная в Новосибирске вакцина от оспы прошла клинические испытания.

Научный центр "Вектор" в Новосибирске разработал вакцину от оспы, успешно прошедшую все этапы клинических испытаний после более чем 10 лет разработки.

Препарат был зарегистрирован 11 ноября 2022 года и сейчас находится подготовке к запуску в массовое производство, как сообщил главный научный сотрудник отдела геномных исследований ФБУН ГНЦ ВБ "Вектор" Роспотребнадзора, доктор биологических наук, профессор Сергей Щелкунов.

Специалисты использовали методы генной инженерии для получения вакцины, которая содержит ослабленный штамм вируса. На данный момент неизвестно, где будет производиться вакцина.

Согласно заявлению ученого, классический препарат от оспы, который использовали до 1980 года, вызывал тяжелые последствия.

Ранее Сиб.фм сообщал, что гендиректором «Вектора» назначен Александр Агафонов. Он работает в «Векторе» с 1983 года и принимал участие в создании четырех вакцинных и более чем 20 диагностических препаратов.