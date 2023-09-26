Забайкальцев призвали вакцинироваться из-за высокого риска заражения свиным гриппом

Из-за опасности заболевания и осложнений в Забайкальском крае стартовала прививочная кампания.

Специалисты регионального Роспотребнадзора отмечают, что в Забайкальском крае начался сезон ОРВИ, основным возбудителем которого являются риновирусы. Об этом сообщает РТК «Забайкалье».

Кроме того, по прогнозам ведомства, уже в этом году ожидается появление «свиного гриппа». С учетом опасности заболевания и осложнений, в крае с 4 сентября стартовала прививочная кампания.

«Планово мы должны привить 573 тысячи 893 человека, более 187 тысяч это дети, остальные 386 с половиной тысячи это взрослое население. Поступило в край от заявки 73,9%, в общем количестве 485 тысяч 420 доз. Всю необходимую для исполнения планов вакцину мы закупаем из средств регионального бюджета. С учетом того, что у нас достаточно вакцины, которую сейчас нужно выставить, мы к этому приступили. От плана привили более 21%», — рассказала заместитель министра регионального здравоохранения Елена Аранина.

Напомним, в больницах Новосибирской области введен масочный режим.