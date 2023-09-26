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«Женщины Есенина» впервые на сцене НОВАТа

Фото: пресс-служба НОВАТа

С 22 по 26 ноября МХАТ Горького представит в НОВАТе свой самый популярный спектакль «Женщины Есенина» — всего за полтора года с момента премьеры его посмотрели более 70 000 зрителей в Москве, Санкт-Петербурге и других городах!

Среди исполнителей — Андрей Вешкурцев, Екатерина Стриженова, Екатерина Волкова, Алиса Гребенщикова и другие. Не пропустите настоящий хит МХАТа Горького в звездном составе!

Купить билет

Гастроли пройдут в рамках программы «Большие гастроли», организованной ФГБУК РОСКОНЦЕРТ согласно Всероссийскому гастрольно-концертному плану Министерства культуры РФ.

Спектакль участвует в программе «Пушкинская карта».

Билеты — на официальном сайте novat.ru, в мобильном приложении и в кассе театра.

До встречи в НОВАТе!

Фото «Женщины Есенина» впервые на сцене НОВАТа 2

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Карина Чиркова
Журналист

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