Житель Новосибирска задушил женщину и поджёг квартиру

В Новосибирске мужчина поджёг квартиру, чтобы скрыть следы убийства.

В Новосибирске мужчина задушил женщину и поджёг квартиру. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Новосибирской области.

По данным следствия, в марте 2023 года обвиняемый распивал алкогольные напитки в квартире на улице Терешковой вместе с женщиной, однако между ними возник конфликт, от которого мужчина пришел в ярость и накинулся на потерпевшую. Он бил её кулаками по голове и телу, а потом сдавил шею. Женщина умерла от асфиксии.

Виновный попытался скрыть следы преступления с помощью поджога. На него возбудили уголовное дело по ч.1 ст.105 УК РФ (убийство) и ч.2 ст.167 УК РФ (умышленное уничтожение чужого имущества). Суд приговорил душегуба к 11,5 годам лишения свободы. Также его обязали выплатить 1 миллион рублей потерпевшей стороне.

Прокурор Новосибирской области Александр Бучман поддержал государственное обвинение по данному делу.



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