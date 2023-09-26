Жители Новосибирска пожаловались на холодные троллейбусы

На трёх маршрутах троллейбусов в Новосибирске все еще не включили отопление.

Жители Новосибирска пожаловались на холод в троллейбусах, которые курсируют по улицам города. Согласно заявлению пассажиров, на маршрутах №4, 8 и 26 до сих пор отсутствует отопление в общественном транспорте. С учетом погодных условий, которые в последние дни держатся ниже нуля, эта ситуация не только неудобна, но также рискованна для здоровья пассажиров.

По словам недовольных жителей, утром на улице было -3 градуса, что делает поездки в холодном троллейбусе невозможными. Однако, представители Горэлектротранспорта объяснили, что включение отопления планируется при стабильной температуре на улице в течение нескольких дней. Это объясняется опытом прошлых лет и регламентируется в соответствующих документах.

Несмотря на это, пассажиры на маршрутах №4, 8 и 26 продолжают переживать из-за отсутствия отопления в транспорте. Они вынуждены кататься в холоде, причем не всегда в достаточно теплой одежде. Кроме того, даже при плюсовой температуре, в слишком жаркой обстановке может быть не комфортно и небезопасно для здоровья людей.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в больницах Новосибирской области введен масочный режим. По словам главы Минздрава региона Хальзова, такие меры были приняты из-за незначительного сезонного роста заболеваемости ОРВИ. Целью данных мероприятий является предотвращение распространения инфекции.