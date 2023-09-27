17 нелегальных мигрантов нашли среди работников склада в Новосибирске

Двух мигрантов выдворят из России после рейда на складе в Новосибирске.

Сотрудники полиции провели рейд среди мигрантов на одном из складов в селе Толмачёво. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.

По данным ведомства, правоохранители проверили законность пребывания 63 иностранных граждан на территории РФ.

Среди них, 17 мигрантов работали без разрешительных документов, а двое из низ находились на территории Российской Федерации незаконно — им вынесли постановление об административном выдворении с территории страны.

Помимо этого, 9 мигрантов привлечены к ответственности за предоставление ложных сведений при постановке на миграционный учет. Им запретили въезд в Россию.



Как ранее писал Сиб.фм, прокуратура проверяет «скорую» Новосибирска на наличие «мёртвых душ».