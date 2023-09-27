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общество наука

Астрофотограф из Новосибирска Поляков снял необычные явления на Юпитере

Фото: Алексей Поляков/ВК

Новосибирский фотограф запечатлел яркие явления на Юпитере, связанные с его спутниками.

Необычные явления на Юпитере заснял астрофотограф из Новосибирска Алексей Поляков. Событие произошло в ночь с 21 на 22 сентября. Поляков поделился своими фотографиями на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

«В ночь с 21 на 22 на Юпитере было интересно! Сначала Ганимед улетает вправо от планеты, затем слева в кадр влетает Ио, на самом Юпитере при этом из-за "горизонта" выходит Большое Красное Пятно (БКП) и тень Ио начинает скользить по нему, немного опережая по скорости!», — объяснил Поляков.

Астрофотограф вспомнил о своей мечте купить настоящий телескоп и увидеть облачный покров Юпитера еще в 1997 году. Он также с сожалением отметил, что на некоторых кадрах можно заметить пылинку на фильтре. Во время наблюдений Поляков сделал около 380 гигабайт материала.

Напомним, ранее фотограф из Новосибирска снял мощное северное сияние.

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Александр Борисов
журналист

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