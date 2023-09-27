Где дадут отопление 27 сентября в Новосибирске: улицы и график подключения

В Новосибирске до конца сентября подключат к отоплению все жилые дома.

С 25 сентября в Новосибирске начали подключать отопление в жилых домах. Процесс ведётся в 3 этапа, чтобы избежать перегрузок давления на определенных участках. Об этом сообщила пресс-служба СГК.

Ниже представлена интерактивная карта с зонами подключения. Участки, выделенные желтым цветом, подключались к центральному отоплению 25-26 сентября.

27-28 сентября отопление появится на участках розового цвета.

В последнюю очередь тепло дадут на участках, выделенных голубым цветом: там подключение запланировано на 29-30 сентября.Н