Сергей Шойгу рассказал, когда закончится спецоперация на Украине.

На заседании коллегии Минобороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу озвучил сроки завершения специальной военной операции. Как подчеркнул глава ведомства, российские войска достигнут запланированных целей в сфере безопасности в 2025 году благодаря постепенной реализации мероприятий, которые предусмотрены планами на ближайшие годы.

В своих выступлениях Шойгу не обошел вниманием и актуальную проблему – продолжающееся снабжение Киева военной техникой со стороны стран, входящих в состав Североатлантического альянса. Вместе с тем, руководитель Минобороны России отметил, что несмотря на это, российская армия продолжает повышать свою боевую мощь через поставки новейшего вооружения и улучшение обучения личного состава.

Таким образом, главы Минобороны намечает активную работу на протяжении ближайших двух лет для достижения поставленных целей в военной сфере.

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