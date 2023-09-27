Губернатор Травников наградил за выдающиеся открытия молодых ученых из Новосибирска

Глава Новосибирской области Андрей Травников подчеркнул значительный вклад молодых ученых в решение важных задач в различных сферах жизнедеятельности региона.

В этом году в рамках конкурсов были отмечены 69 исследователей из области, чьи проекты заслужили признание экспертов. Общее количество поданных заявок составило 128.

Губернатор напомнил, что правительство Новосибирской области активно развивает и расширяет меры поддержки молодых ученых, с целью содействия воплощению их научных исследований в инновационных продуктах. Важным шагом в этом направлении стало увеличение количества грантов для молодых ученых с 12 до 30, а также увеличение числа именных стипендий с 10 до 20.

Одним из новых инструментов поддержки является создание трех молодежных лабораторий за счет регионального бюджета, дополняя федеральные программы создания молодежных исследовательских центров.

Глава области также отметил, что проекты, одобренные в рамках деятельности СибБиоНоц, получают приоритетную поддержку от различных министерств, что способствует более успешной реализации их исследований.

Губернатор также отметил, что в 2023 году был утвержден список актуальных исследовательских тем и задач, в решении которых нуждаются отраслевые министерства региона, что способствует более тесному взаимодействию между научным сообществом и властями.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске 70-летнему водителю увеличили срок за смерть матери и 2 детей после ДТП.