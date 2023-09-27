Контрактника из Сибири отправили с глаукомой в зону СВО

В редакцию Сиб.фм обратился военнослужащий, который побывал в Новосибирском военном госпитале №425, прошёл ВВК с глаукомой, и его отправили в зону СВО.

Свою историю корреспонденту Сиб.фм рассказал 37-летний житель Томской области Артём С. Мужчина пошёл служить по контракту, но, когда он попал в зону СВО, то начал чувствовать, что слепнет.

Между тем, Артём оказался к красной зоне СВО, его часть располагалась под Платово. О том, что было там боец сильно не распространяется. Однако допускает, что получил лёгкое сотрясение, которое могло обострить ход течения заболевания.

«У меня была незначительная травма, и когда я вышел на территорию России, в госпитале, в хирургическом отделении, офтальмолог осмотрела и говорит: «ты что, слепой что ли?»

- продолжает Артём. — В Новосибирске мне поставили диагноз, что у меня глаукому двух глаз, но ювенильная, первой степени. Вроде как она у меня только появилась. Толком обследования никакого не было: они на советском аппарате посмотрят, и вот «глаукома» есть, а когда ослепнешь – то ли через месяц, то ли через год.... А уже в Екатеринбурге, где находится командование, мне выдали направление на ВВК».

Но и там, как рассказывает контрактник, вся военно-врачебная комиссия заключалась в одной бабушке, которая написала, что мужчина «годен», с незначительными ограничениями, то есть, категория «Б».

В итоге контрактника вновь отправляют в зону СВО, хотя Артёму тяжело находиться на свежем воздухе, когда светит солнце. Он не отказывается служить, но боится, что просто ослепнет в ближайшее время. Читайте на сайте Сиб.фм, что посоветовала томичу председатель комитета солдатских матерей Новосибирской области Ольга Головина.