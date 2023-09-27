«Я боюсь ослепнуть»: сибиряка с глаукомой отправили в зону СВО

Житель Томской области побывал в военном госпитале №425 в Новосибирске, откуда его вновь отправили в зону СВО.

37-летний житель Томской области Артём С. решил отправиться служить в зону СВО по контракту летом 2023 года. Мужчину зачислили в ряды Вооружённых сил РФ, приняв у него результаты медицинского обследования в ноябре прошлого года.

«Через несколько дней после подписания контракта прибыл в воинскую часть. Всё шло хорошо, отправили на обучение в город Ульяновск. Там обучился, получил новую военную специальность. Вернулся назад в часть, начались учения по боевой подготовке, — рассказал военнослужащий Сиб.фм.

– Были большие физические нагрузки, и я тогда почувствовал, что что-то не то. Но мне на следующий день позвонили, и я поехал в зону СВО».

Так Артём оказался в красной зоне СВО, его часть располагалась под Платово. О том, что было там, боец не распространяется. Однако допускает, что получил лёгкое сотрясение, которое могло обострить ход течения заболевания.

«У меня была незначительная травма, и когда я вышел на территорию России, в госпитале, в хирургическом отделении, офтальмолог осмотрела и говорит: "ты что, слепой что ли?"» — продолжает Артём.

После этого мужчину направили в другой госпиталь, и ещё в другой госпиталь — так Артём С. оказался в Новосибирском военном госпитале №425.

«В первом госпитале мне написали, что есть подозрение на глаукому, во втором подтвердили, что у меня глаукома обоих глаз. У меня ещё в 2017 году приступ был, но я не зал есть она у меня или нет.... Новосибирские врачи уже утвердили диагноз «глаукома», ювенильная, то есть «юношеская»,

— утверждает Артём. — Но зрение-то у меня ухудшается реально, еженедельно. У меня появилась большая светобоязнь, я не то, что на солнце, я даже в дневное время на улицу выходить не могу, щурюсь сразу. Буквально два дня я прошёл военно-врачебную комиссию в Екатеринбурге. В Новосибирске мне поставили диагноз, что у меня глаукому двух глаз, но ювенильная, первой степени. Вроде как она у меня только появилась. Толком обследования никакого не было: они на советском аппарате посмотрят, и вот «глаукома» есть, а когда ослепнешь – то ли через месяц, то ли через год.... А уже в Екатеринбурге, где находится командование, мне выдали направление на ВВК».

Сама военно-врачебная комиссия тоже прошла в таком формате, что Артём был шокирован.

«Там бабушка лет 70 с небольшим, в одно лицо, провела всю комиссию и написала, что «годен», категория «Б» — с незначительными ограничениями, так как, по их мнению, глаукома не развивается – она в начальной стадии», — подвёл итог Артём С.

В итоге контрактника вновь отправляют в зону СВО, хотя Артёму тяжело находиться на свежем воздухе. Он не отказывается служить, но боится, что просто ослепнет в ближайшее время. Когда военнослужащий находился в Новосибирском военном госпитале №425, он обратился за помощью к главе комитета солдатских матерей Новосибирской области Ольге Головиной. Общественник посоветовала участнику СВО, чтобы он настаивал на проведении ВВК.

«В госпитале должны были инициировать проведение военно-врачебной комиссии согласно требованиям постановления Правительства РФ от 4 июля 2013 г. N 565 "Об утверждении Положения о военно-врачебной экспертизе", т.к. вылечить они военнослужащего не смогли, а направлять в часть, не вылечив заболевание, не имеют права,

- прокомментировала ситуацию Сиб.фм Ольга Головина. – Это уже повод по факту оказания услуг, не соответствующих требованиям безопасности подать заявление в Следственный комитет РФ по статье 238 УК РФ или по факту халатности должностного лица, которое должно было направить на ВВК, по статье 293 УК РФ. Также не помешает жалоба в военную прокуратуру в соответствии со ст.10 Федерального закона от 17 января 1992 г. N 2202-I «О прокуратуре Российской Федерации».

Так или иначе, герой публикации принял решение отправиться в свою воинскую часть в зоне СВО. Редакция Сиб.фм сделала запрос в Министерство обороны РФ.

Ранее Сиб.фм писал, что феврале этого года жена электрика из Венгеровского района Новосибирской области Сергея Севостьянова заявила, что её мужа объявили в федеральный розыск, пока он был на операции.