Криптобиржа Binance уходит из России

Своих пользователей компания переведет на платформу CommEX.

Криптовалютная биржа Binance решила продать весь российский бизнес компании CommEX. На бирже подчеркнули, что все деньги российских пользователей в полной безопасности. Процесс ухода биржи из России займет до одного года. Об этом сообщили в пресс-службе Binance.

Скоро биржа проинформирует пользователей о переносе их активов на платформу CommEX. Недавно зарегистрированных пользователей, которые прошли верификацию, частично перенаправят на платформу CommEX. Все биржевые сервисы в России Binance закроет в течение следующих нескольких месяцев.

«Несмотря на то, что финансовые подробности сделки остаются конфиденциальными, следует отметить, что в рамках этого соглашения Binance полностью прекращает свою деятельность в России. В отличие от сделок, ранее осуществленных международными компаниями в России, у Binance не останется права на получение части прибыли после продажи и возможности обратного выкупа долей в бизнесе», — заявили в компании.

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