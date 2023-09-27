Мэр Локоть озвучил причину сбоев в работе новых троллейбусов в Новосибирске

Анатолий Локоть высказался о сбоях в работе новосибирских троллейбусов.

В Новосибирске мэр Анатолий Локоть объяснил причину возникновения проблем с новыми троллейбусами. По его словам, техника была отправлена на маршрут №29, но возникли сбои в работе. Об этом градоначальник сообщил на сессии Горсовета в среду, 27 сентября.

Одной из основных причин коллапса и давки в салоне стала нехватка транспорта, уточнил он.

Мэр отметил, что ритмичность движения транспорта была нарушена из-за спешки с выходом троллейбусов на маршрут, несмотря на то, что они не были получены в полном количестве.

Анатолий Локоть дополнительно отметил, что сбои были зафиксированы дважды на маршруте в Новосибирске. В связи с этим градоначальник решил проверить ситуацию лично и проехался на общественном транспорте.

Напомним, в Новосибирске назначили дату довыборов в Горсовет.