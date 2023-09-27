«Мать в истерике»: раскрыты подробности дела о продаже ребёнка в Новосибирске

В Новосибирске раскрыты шокирующие подробности дела о продаже ребенка.

Следственный комитет принял решение возбудить уголовное дело по факту покушения на торговлю людьми. Как пишет Infopro54, удалось установить личность матери ребенка.

Напомним, что 25 сентября в интернете появилось необычное объявление о продаже малыша. Объявление было размещено на сайте в разделе «животные» и содержало фотографию ребенка примерно двух лет. Автор объявления указал, что продает своего сына Макарушку, который «безумно любит качели». Цена на ребенка была по запросу.

После публикации этой истории в СМИ объявление было заблокировано, однако неизвестно, сколько людей успело запросить стоимость мальчика.

Следственные органы Омска направили поручение с просьбой установить личность матери ребенка. В результате выяснилось, что эта женщина уже была знакома с полицией. Ей 25 лет, она действительно проживает в Лузино.

В переписке с журналистом издания собеседница представилась не матерью ребенка, а ее знакомой. Женщина утверждает, что аккаунт, с которого разместили объявление, подвергся взлому.

«Фото мальчика реальное. Мать сейчас в истерике, на грани срыва. Ей очень нужны дети. Об этой ситуации она даже не знала», ― сообщила собеседница.

Напомним, сегодня Сиб.фм сообщал, что после публикации объявления следователи возбудили уголовное дело по факту торговли людьми.